Juventus, fuga dalla bolla: doppia inchiesta, cosa rischiano CR7 e gli atri

Juventus – Continua il caos intorno al mondo Juventus. Dopo settimane di polemiche (che non sono ancora finite) su Juve-Napoli, si alza un nuovo polverone a Torino. Tutto dovuto alla fuga dalla bolla di 7 calciatori bianconeri (tra cui Ronaldo, Dybala e Buffon). Non c'è pace per la squadra di Pirlo che tra infortuni e giocatori positivi al Covid deve pure fronteggiare possibili squalifiche e indagini da parte della Procura.

Juventus, CR7 e compagni lasciano la bolla: cosa rischiano

Secondo La Gazzetta dello Sport, i 7 bianconeri che hanno lasciato la bolla rischiano che gli venga notificata, dalla Procura di Torino che indaga, l'infrazione dell'articolo ...

