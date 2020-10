Juventus, Cristiano Ronaldo: «Non ho sintomi. Mi sento forte» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo parla delle sue condizioni di salute nel corso di una diretta Instagram: le parole del portoghese Nel corso di una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo ha parlato delle sue condizioni di salute: il portoghese della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ma non ha sintomi. LEGGI LE PAROLE IN DIRETTA SU Juventus NEWS 24 «Non ho sintomi, mi sento forte mentalmente e fisicamente. Volevo condividere con voi che mi sento bene, non ho nessun problema, sto bene. Onestamente non ho niente, nessun dolore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020)parla delle sue condizioni di salute nel corso di una diretta Instagram: le parole del portoghese Nel corso di una diretta Instagram,ha parlato delle sue condizioni di salute: il portoghese dellaè risultato positivo al Covid-19 ma non ha. LEGGI LE PAROLE IN DIRETTA SUNEWS 24 «Non ho, mimentalmente e fisicamente. Volevo condividere con voi che mibene, non ho nessun problema, sto bene. Onestamente non ho niente, nessun dolore. Leggi su Calcionews24.com

