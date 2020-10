Juventus | Cristiano Ronaldo in partenza? Ecco la decisione

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’esperienza diallaha avuto momenti sicuramente migliori. Il fuoriclasse portoghese è in quarantena causa coronavirus e non potrà aiutare i suoi compagni a Crotone domani sera. Se comunque le voci di un suo possibile battibcon Andrea Agnelli si sono placate, con lo stesso Presidente a smentire pubblicamente, le notizie che circolano negli ultimi tempi non faranno certo piacere ai tifosi bianconeri.continua ad essere al centro di continue voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Juve. LEGGI ANCHE: Calciomercato, accordo per Donnarumma: firma grazie a Raiola LEGGI ANCHE: Calciomercato, sacrificio Dybala: addio più vicino...