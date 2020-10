Juventus, CR7: “Mai violato il protocollo, qualcuno dice tante bugie. Ecco come trascorro la mia quarantena” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Grazie per tutti i messaggi di supporto.VIDEO Crotone-Juventus, Pirlo studia le mosse: fuori CR7 e Ramsey, possibile il recupero di DybalaQueste alcune della parole di CR7, intervenuto attraverso il suo profilo instagram su quella che è la sua situazione dopo la positività al coronavirus. L'attaccante della Juventus ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il quale lo avrebbe accusato di aver violato alcune delle normative previste dal protocollo Covid: "Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Grazie per tutti i messaggi di supporto.VIDEO Crotone-, Pirlo studia le mosse: fuori CR7 e Ramsey, possibile il recupero di DybalaQueste alcune della parole di CR7, intervenuto attraverso il suo profilo instagram su quella che è la sua situazione dopo la positività al coronavirus. L'attaccante dellaha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il quale lo avrebbe accusato di averalcune delle normative previste dalCovid: "Sto rispettando il, non l’ho infrantoè stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia ...

