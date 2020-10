Juventus, ciclo di tamponi in giornata: attesa per gli esiti (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Juventus è in attesa di conoscere gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi fatto in giornata: domattina la partenza per Crotone Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus relativamente ala situazione tamponi. Oggi c’è stata una nuova tornata, con esiti attesi in serata, ma anche domattina saranno effettuati nuovi controlli rapidi prima della partenza della squadra per Crotone. Attualmente la Juventus si trova ancora nella bolla, in isolamento fiduciario dopo la notizia della positività al coronavirus di Weston McKennie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Laè indi conoscere glidell’ultimodifatto in: domattina la partenza per Crotone Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti in casarelativamente ala situazione. Oggi c’è stata una nuova tornata, conattesi in serata, ma anche domattina saranno effettuati nuovi controlli rapidi prima della partenza della squadra per Crotone. Attualmente lasi trova ancora nella bolla, in isolamento fiduciario dopo la notizia della positività al coronavirus di Weston McKennie. Leggi su Calcionews24.com

GaProfgio : RT @ClaudioZuliani: Torniamo a parlare di calcio giocato #CrotoneJuve grande attesa per i bianconeri che partono con un ciclo di 7 partite… - RosyProietti : RT @ClaudioZuliani: Torniamo a parlare di calcio giocato #CrotoneJuve grande attesa per i bianconeri che partono con un ciclo di 7 partite… - Domenico1oo777 : RT @ClaudioZuliani: Torniamo a parlare di calcio giocato #CrotoneJuve grande attesa per i bianconeri che partono con un ciclo di 7 partite… - StefaniaStefyss : RT @ClaudioZuliani: Torniamo a parlare di calcio giocato #CrotoneJuve grande attesa per i bianconeri che partono con un ciclo di 7 partite… - ClaudioZuliani : Torniamo a parlare di calcio giocato #CrotoneJuve grande attesa per i bianconeri che partono con un ciclo di 7 part… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ciclo Caso Ronaldo, Agnelli: "La Juve applica il protocollo Figc. Sarri? E' mancata l'alchimia" Sky Sport Juventus, ciclo di tamponi in giornata: attesa per gli esiti

La Juventus è in attesa di conoscere gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi fatto in giornata: domattina la partenza per Crotone Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus relativamente ...

Juventus, cinque nuovi positivi al Coronavirus: il comunicato del club bianconero

Brutte notizie in casa Juventus a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato sui calciatori dell'Under 23 e dell'Under 19. Di seguito, ecco i comunicati uffi ...

La Juventus è in attesa di conoscere gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi fatto in giornata: domattina la partenza per Crotone Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus relativamente ...Brutte notizie in casa Juventus a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato sui calciatori dell'Under 23 e dell'Under 19. Di seguito, ecco i comunicati uffi ...