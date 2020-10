Juventus a Crotone senza Cristiano Ronaldo: è la quindicesima volta (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Juventus si appresta a partire, in tutta sicurezza, alla volta di Crotone, per la sfida di domani sera contro la squadra di Giovanni Stroppa. Assente di lusso sarà Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid-19 mentre era in ritiro con il Portogallo. CR7 è già rientrato a Torino, seguendo tutte le regole del caso e senza infrangere la ferrea legge in vigore, tenendo conto delle circostanze straordinarie in cui ci si trova. Ronaldo salterà anche la partita di Champions League di martedì sera contro la Dynamo Kiev e potrebbe essere a rischio, tampone permettendo, per il confronto stellare contro il Barcellona di Lionel Messi del 28 ottobre prossimo. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lasi appresta a partire, in tutta sicurezza, alladi, per la sfida di domani sera contro la squadra di Giovanni Stroppa. Assente di lusso sarà, risultato positivo al Covid-19 mentre era in ritiro con il Portogallo. CR7 è già rientrato a Torino, seguendo tutte le regole del caso einfrangere la ferrea legge in vigore, tenendo conto delle circostanze straordinarie in cui ci si trova.salterà anche la partita di Champions League di martedì sera contro la Dynamo Kiev e potrebbe essere a rischio, tampone permettendo, per il confronto stellare contro il Barcellona di Lionel Messi del 28 ottobre prossimo. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 ...

