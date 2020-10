juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - demagistris : Juve-Napoli:Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo,ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino,indipendent… - sportli26181512 : Juve-#Napoli, le carte del ricorso: azzurri pronti a giocare!: Dall'accordo con l'hotel al charter e al pullman: tu… - AskDado : @IlMagodiIos @alebarbano Forse anche sleali,ma comunque giuste. Giocavano contro la Juve e sono il Napoli,mi sembra… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

L’ultima di Nicolas fu col Verona in casa della Juve il 19 maggio 2018, mentre l’ultima di Scuffet fu il 20 ottobre 2018 nello 0-3 col Napoli, quando in panchina c’era Velazquez col ragazzo ...Il presidente della Juve ha subito ribattuto ... il fascicolo più voluminoso riguardi il Napoli. Isolamento non disposto per giorni, altro che una convocazione in Nazionale gestita in modo trasparente ...