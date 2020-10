Juve-Napoli, dai bagagli caricati sull'aereo ai tamponi prenotati a Torino: azzurri pronti a fare ricorso (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Napoli presenterà presto il ricorso contro la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la gara con la Juve del 4 ottobre. Leggi su 90min (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilpresenterà presto ilcontro la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la gara con ladel 4 ottobre.

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - demagistris : Juve-Napoli:Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo,ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino,indipendent… - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - cristian90ax : RT @glmdj: Oggi, sulla #gazzetta, si parla di pericolo multa o SQUALIFICA per i giocatori della #juve che avrebbero violato il protocollo.… - CoBeFra : RT @CampiMinati: L'imbarazzo non è che Sandulli si sia già espresso su Juve-Napoli prima del processo, ma che uno come lui sia ancora dentr… -