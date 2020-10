Juve, ipotesi nuovo socio per sostenere il piano di crescita (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Siccome mi sono reso conto che nelle ultime tre conferenze all’ultima domanda ho risposto una fesseria, le risponderò la prossima volta”. Così si è conclusa la conferenza stampa di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo l’assemblea degli azionisti bianconeri di ieri. Risposta a una domanda in cui si ipotizzava la possibilità di ingresso di soci … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Siccome mi sono reso conto che nelle ultime tre conferenze all’ultima domanda ho risposto una fesseria, le risponderò la prossima volta”. Così si è conclusa la conferenza stampa di Andrea Agnelli, presidente dellantus, dopo l’assemblea degli azionisti bianconeri di ieri. Risposta a una domanda in cui si ipotizzava la possibilità di ingresso di soci … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NAPOLI - Mentre l'Italia ripiomba nell'incubo Covid, la serie A riparte dalla sentenza "punitiva" del giudice sportivo contro il Napoli. Era previsto come e' scritto che il verdetto verrà confermato i ...

Il giurista Pellegrino su Juve-Napoli: "Si poteva invertire la trasferta coi bianconeri al San Paolo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il giurista Gianluigi Pellegrino, commenta le ultime vicende relative a Juventus-Napoli: ...

NAPOLI - Mentre l'Italia ripiomba nell'incubo Covid, la serie A riparte dalla sentenza "punitiva" del giudice sportivo contro il Napoli. Era previsto come e' scritto che il verdetto verrà confermato i ...