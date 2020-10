Iva agevolata sui beni anti covid: dalla nota AGE al Decreto Rilancio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dal Decreto Rilancio di agosto fino a ieri, facciamo un piccolo riassunto sui beni anti covid acquistabili dagli operatori con IVA agevolata. Si tratta del primo intervento a favore di ospedali, studi medici, farmacie e anche negozi che devono usare tutti i giorni determinati oggetti protettivi e sanificatori a protezione di se stessi e delle persone intorno. Ieri, 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa. Ri-elenca e chiarisce quali beni anti coronavirus subiscono l’Iva agevolata nella cessione. Si arriva però all’esenzione totale per beni importanti come i termoscanner e altri prodotti. beni anti ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Daldi agosto fino a ieri, facciamo un piccolo riassunto suiacquistabili dagli operatori con IVA. Si tratta del primo intervento a favore di ospedali, studi medici, farmacie e anche negozi che devono usare tutti i giorni determinati oggetti protettivi e sanificatori a protezione di se stessi e delle persone intorno. Ieri, 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa. Ri-elenca e chiarisce qualicoronavirus subiscono l’Ivanella cessione. Si arriva però all’esenzione totale perimportcome i termoscanner e altri prodotti....

