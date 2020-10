Italia Viva si prepara all’esordio in Consiglio regionale | Pellegrino in pole per la poltrona Capogruppo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –siall’esordio indella Campania. Quattro i consiglieri eletti: Francesco Iovino, Tommaso, Enzo Alia e Vincenzo Santangelo. Ai renziani toccherebbe la guida di una commissione: l’avellinese Alaia sarebbe inper la guida della commissione Sanità. Per l’incarico dila scelta dovrebbe ricadere sul salernitano Tommaso, già deputato della Repubblica con i Verdi.è il nome che dà maggiori garanzie sia in termini dizione che di esperienza. L'articolosi...

Mov5Stelle : Noi abbiamo sempre agito con lealtà e rispetto dei patti, cosa che è mancata oggi, da parte di Italia Viva, sul vot… - ItaliaViva : La maggioranza c’è sia alla Camera che al Senato con Italia Viva che è decisiva. Mettiamoci intorno a un tavolo e d… - fattoquotidiano : ITALIA VIVA TORNA A RICATTARE IL GOVERNO Dopo una tregua post elettorale i renziani riescono a ottenere il rinvio… - Roky99760738 : RT @mariamacina: È tutto il giorno che dal PD arrivano bordate contro Italia Viva. L'accusa è quella di aver cambiato idea e di aver trait… - karl62956639 : @HuffPostItalia Prima parlate di agguato e poi di prossima imboscata di Italia viva. Siete dei leccaculo del pd non dei giornalisti -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

Ma più terrificante, nella sua stringatezza, un “Avviso” pubblicato due giorni dopo sui muri della città: “Giovedì fu abbrugiato vivo in Campo di Fiore quel ... fund destinato per una buona fetta ...L'Italia e l'Europa alla prova dell'emergenza - Un nuovo paradigma ... La cultura non si abbatte, deve reagire". Il premio Patrimoni Viventi La quindicesima edizione è stata inaugurata con la ...