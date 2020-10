Italia, verso il coprifuoco alle 22.00? (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’aumento dei contagi spaventa e preoccupa Nonostante da nemmeno una settimana sia stato emesso un nuovo dpcm, si pensa già a nuovi provvedimenti, che verranno valutati dal Consiglio dei ministri tra oggi, 16 ottobre e domani. L’aumento dei contagi spaventa e preoccupa gli esperti ecco perché si stanno valutando, secondo quanto spiega Corriere della Sera, ulteriori misure restrittive sul modello Francese. Leggi anche: Dpcm firmato nella notte: le nuove regole Si tratta solo di voci ma si potrebbe arrivare al coprifuoco alle 22 con la chiusura di tutti gli esercizi con la possibilità, come già imposto per due settimane dal Governatore della Campania, De Luca, di introdurre anche la didattica a distanza per le scuole. Lo scopo è quello di salvare a tutti i costi le attività produttive del paese ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’aumento dei contagi spaventa e preoccupa Nonostante da nemmeno una settimana sia stato emesso un nuovo dpcm, si pensa già a nuovi provvedimenti, che verranno valutati dal Consiglio dei ministri tra oggi, 16 ottobre e domani. L’aumento dei contagi spaventa e preoccupa gli esperti ecco perché si stanno valutando, secondo quanto spiega Corriere della Sera, ulteriori misure restrittive sul modello Francese. Leggi anche: Dpcm firmato nella notte: le nuove regole Si tratta solo di voci ma si potrebbe arrivare al22 con la chiusura di tutti gli esercizi con la possibilità, come già imposto per due settimane dal Governatore della Campania, De Luca, di introdurre anche la didattica a distanza per le scuole. Lo scopo è quello di salvare a tutti i costi le attività produttive del paese ...

