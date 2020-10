Italia e Germania risollevano il mercato dell’auto europeo, immatricolazioni in crescita dell’1% a settembre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo otto mesi di cali il mercato dell’auto dell’Europa Occidentale (Ue, Islanda, Svizzera, Norvegia e Regno Unito) registra a settembre il primo segno positivo dell’anno. Le immatricolazioni – secondo i dati dell’Associazione europea dei costruttori (Acea) sono state 1.300.050 con un incremento dell’1,1% sullo stesso mese 2019. Il bilancio dei primi 9 mesi dell’anno rimane comunque in profondo rosso, sono state vendute quasi un terzo di auto in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (- 29,3%). La ripresa di settembre è dovuta soprattutto ai buoni dati di Germania (+ 8,4%) e Italia (+ 9,5%) anche grazie alla spinta di nuovi incentivi. Tra i grandi mercati in flessione invece Francia (-3%), Spagna (- 13,5%) e Gran Bretagna (- 4,4%). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo otto mesi di cali ildell’auto dell’Europa Occidentale (Ue, Islanda, Svizzera, Norvegia e Regno Unito) registra ail primo segno positivo dell’anno. Le– secondo i dati dell’Associazione europea dei costruttori (Acea) sono state 1.300.050 con un incremento dell’1,1% sullo stesso mese 2019. Il bilancio dei primi 9 mesi dell’anno rimane comunque in profondo rosso, sono state vendute quasi un terzo di auto in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (- 29,3%). La ripresa diè dovuta soprattutto ai buoni dati di(+ 8,4%) e(+ 9,5%) anche grazie alla spinta di nuovi incentivi. Tra i grandi mercati in flessione invece Francia (-3%), Spagna (- 13,5%) e Gran Bretagna (- 4,4%). ...

“L’Italia – ha detto – apprezza l’intraprendenza dell ... situazione in Europa sta diventando "seria", e non ha escluso nuove restrizioni anche in Germania se la curva dei contagi dovesse continuare a ...

Economia - Il totale dei casi sale a 348.557. A Berlino i nuovi contagi sono 551, in Baviera 1.145 e nella Renania del Nord-Westfalia 2.154. I decessi per Covid-19 in un giorno sono 24, ieri 33,, a un ...

"L'Italia – ha detto – apprezza l'intraprendenza dell ... situazione in Europa sta diventando "seria", e non ha escluso nuove restrizioni anche in Germania se la curva dei contagi dovesse continuare a ...