#iostoconsanna: cosa è successo alla premier finlandese Sanna Marin? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da qualche ora circola sul web l’hastag italianizzato #iostoconSanna per sostenere la premier finlandese Sanna Marin: ecco cosa è successo Sanna Marin, la più giovane premier in Europa, eletta lo scorso dicembre in Finlandia, nelle scorse ore è stata oggetto di polemica. La 34enne infatti, è stata aspramente attaccata per l’abito con cui ha posato per la rivista femminile Trendi Mag. Già dopo poche ore dalla sua prima apparizione la foto è stata bersaglio di critiche. Il tailleur indossato dalla Marin è stato etichettato come “sconveniente”, “indecente” e ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da qualche ora circola sul web l’hastag italianizzatoper sostenere la: ecco, la più giovanein Europa, eletta lo scorso dicembre in Finlandia, nelle scorse ore è stata oggetto di polemica. La 34enne infatti, è stata aspramente attaccata per l’abito con cui ha posato per la rivista femminile Trendi Mag. Già dopo poche ore dsua prima apparizione la foto è stata bersaglio di critiche. Il tailleur indossato dè stato etichettato come “sconveniente”, “indecente” e ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.