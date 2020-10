Inter-Milan, le incredibili curiosità sul Derby della Madonnina! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ah, la grande Milano. La Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro della Scala, il Castello Sforzesco, i Navigli, il Duomo. E là, sulla guglia più alta a respirare tra le nuvole, troneggia la dorata Madonnina, che veglia eterna sul popolo meneghino. C’è però un giorno durante l’anno, anzi due, in cui anche l’imponente statua di Giuseppe Perego si congeda per un paio d’ore per presenziare ad un appuntamento imperdibile, che tra l’altro prende anche il suo nome. L’attesissimo Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Oggi però sono ancora pochi quelli al corrente di alcune curiosità davvero sorprendenti, legate non solo a questa emozionante sfida, ma anche alle due blasonatissime squadre protagoniste. Ecco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ah, la grandeo. La Galleria Vittorio Emanuele II, il TeatroScala, il Castello Sforzesco, i Navigli, il Duomo. E là, sulla guglia più alta a respirare tra le nuvole, troneggia la dorata Madonnina, che veglia eterna sul popolo meneghino. C’è però un giorno durante l’anno, anzi due, in cui anche l’imponente statua di Giuseppe Perego si congeda per un paio d’ore per presenziare ad un appuntamento imperdibile, che tra l’altro prende anche il suo nome. L’attesissimoMadonnina tra. Oggi però sono ancora pochi quelli al corrente di alcune curiosità davvero sorprendenti, legate non solo a questa emozionante sfida, ma anche alle due blasonatissime squadre protagoniste. Ecco ...

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - Inter : ?? | MAGLIE ? I gol di @vecino, @Stefandevrij, Lautaro Martinez ?? Una maglia celebrativa che vi raccontiamo ??? Di… - SkySport : Per la maglia Una città, due Derby ? INTER-MILAN, sabato alle 18.00 MILAN-INTER, domenica alle 12.30 Il doppio Der… - sportli26181512 : LIVE Alle 14 la conferenza di Pioli in vista del derby: LIVE Alle 14 la conferenza di Pioli in vista del derby L'al… - sportli26181512 : LIVE Conte in conferenza stampa dalle 14: LIVE Conte in conferenza stampa dalle 14 Il tecnico dell'Inter parlerà in… -