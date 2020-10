Inter-Milan | l’annuncio di Bastoni | “Tampone negativo” FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’attesa per il tampone di Alessandroha portato all’esito sperato. Il test del difensore dell’, risultato positivo nella scorsa settimana, ha dato esito negativo, come annunciato dallo stesso centrale nerazzurro con una storia instagram. Ad un giorno dal derby dio, Antonio Conte ritrova una pedina preziosa e un’opzione in più per la retroguardia anti Ibrahimovic. La scelta spetta solo al tecnico nerazzurro.annuncia su Instagram: "Tampone negativo". pic.twitter.com/P8654mygY7 — Alessandro Rimi (@Ale Rimi) October 16, 2020