Inter Milan | in caso di vittoria Conte può centrare un record storico

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Domani Antonio“giocherà” per la terza volta il Derby dio e indipotrebbe entrare nella storia nerazzurra Domani alle ore 18 a San Siro andrà in scena il Derby della Madonnina tra. stracittadina che, purtroppo, non vedrà la presenza dei tifosi sugli spalti ma che sarà sicuramente spettacolare ed emozionante in campo. Antoniovuole vincere per cancellare immediatamente il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio ma anche per entrare ancora una volta nella storia nerazzurro. Se Lukaku e compagni dovessero conquistare i tre punti, infatti, il tecnico salentino diventerebbe il primo a vincere tutti i primi tre derby sulla panchina nerazzurra (considerando tutte le ...