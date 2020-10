Inter-Milan, Cristiano Ronaldo, Ilicic convocato, Valentino Rossi e Giro d'Italia: le notizie sportive del giorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 16 ottobre - 18:16 Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 ottobre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte leGasport 16 ottobre - 18:16

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - Inter : ?? | MAGLIE ? I gol di @vecino, @Stefandevrij, Lautaro Martinez ?? Una maglia celebrativa che vi raccontiamo ??? Di… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Inter-Milan è alle porte, Conte ha in testa solo di derby di domani: 'Focused on the game' - manamoli95 : RT @Inter: ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche gli altri tre?… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Inter-Milan, Lukaku torna in anticipo dalla nazionale: è già pronto per il derby Sky Sport Juve, quante insidie a Crotone! Sfida ad alta velocità tra Hakimi e Theo. Napoli-Atalanta, show con vista scudetto

La prima partita di giornata promette fuochi d’artificio. Alle 18:00, orario inedito per il derby della Madonnina, andrà in scena l’attesissimo incontro tra Inter e Milan. Si affrontano in questa gara ...

Inter-Milan, Calhanoglu infiamma il derby accanto a Materazzi

Il numero dieci del Milan non vede l'ora di giocare il derby contro l' Inter. Il turco sta attraversando un grande momento: è certamente uno dei migliori calciatori del post lock-down. L'intesa con ...

La prima partita di giornata promette fuochi d’artificio. Alle 18:00, orario inedito per il derby della Madonnina, andrà in scena l’attesissimo incontro tra Inter e Milan. Si affrontano in questa gara ...Il numero dieci del Milan non vede l'ora di giocare il derby contro l' Inter. Il turco sta attraversando un grande momento: è certamente uno dei migliori calciatori del post lock-down. L'intesa con ...