Inter-Milan | Conte in conferenza stampa | “Arriviamo al derby in condizioni non facili | ma vogliamo dire la nostra Sanchez? Valuteremo insieme allo staff medico”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ladi Antonioalla vigilia di, match della quarta giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella quarta giornata della Serie A contro ildi Stefano Piolil. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato nella consuetapre partita. Ecco quanto raccolto dallaredazione. Che valore attribuisce a questa partita?“Penso di dare una risposta abbastanza scontata. Cerchiamo di far bene in tutte le partite anche perché ogni vittoria vale tre punti. Sicuramente ilporta delle difficoltà maggiori anche perché affrontiamo una ...

Poi il derby porta difficoltà maggiori, il Milan sta facendo bene ... Crede sia stata data troppa enfasi alle frasi di Eriksen? «Se all’Inter giochi poco o meno questo non lo so. Secondo me in questo ...“Il Milan ha la propria identità e il suo modo di giocare ... “Vincere il derby cosa rappresenterebbe? Battere l’Inter ci darebbe entusiasmo, ma pensiamo una gara alla volta. Pensiamo a crescere e ...