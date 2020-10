Inter, buone notizie per Conte: Bastoni negativo al Covid (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una buona notizia per l'Inter e per il difensore Alessandro Bastoni. Il calciatore nerazzurro è risultato negativo ai tamponi di controllo, dopo la positività al Covid emersa lo scorso 7 ottobre in un test svolto nel ritiro della nazionale Under 21. Il giocatore, tuttavia, non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro Antonio Conte per il derby di domani contro il Milan: prima di tornare in campo dovrà infatti sostenere, come da protocollo, alcuni controlli e la visita di idoneità per poter ricevere il via libera definitivo. «Tampone negativo», ha scritto Bastoni su Instagram. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una buona notizia per l'e per il difensore Alessandro. Il calciatore nerazzurro è risultatoai tamponi di controllo, dopo la positività alemersa lo scorso 7 ottobre in un test svolto nel ritiro della nazionale Under 21. Il giocatore, tuttavia, non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro Antonioper il derby di domani contro il Milan: prima di tornare in campo dovrà infatti sostenere, come da protocollo, alcuni controlli e la visita di idoneità per poter ricevere il via libera definitivo. «Tampone», ha scrittosu Instagram. ITA Sport Press.

