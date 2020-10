Infettivologo di Milano sul Covid-19 sostiene: “Siamo nella peste” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Infettivologo di Milano Massimo Galli commenta la situazione sul Coronavirus: “Siamo nella peste”. E ci dice di guardare le previsioni. Ultimamente non si parla di altro se non dei possibili scenari che ci si presenteranno nel prossimo futuro a causa della pandemia. C’è chi parla di Natale in quarantena, chi dice che la quarantena non … L'articolo Infettivologo di Milano sul Covid-19 sostiene: “Siamo nella peste” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’diMassimo Galli commenta la situazione sul Coronavirus: “Siamopeste”. E ci dice di guardare le previsioni. Ultimamente non si parla di altro se non dei possibili scenari che ci si presenteranno nel prossimo futuro a causa della pandemia. C’è chi parla di Natale in quarantena, chi dice che la quarantena non … L'articolodisul-19: “Siamopeste” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

L’infettivologo di Milano Massimo Galli commenta la situazione sul Coronavirus: “Siamo nella peste”. E ci dice di guardare le previsioni. Ultimamente non si parla di altro se non dei possibili scenari ...

“Siamo nella peste, tra 15 giorni in Italia come in Francia”, il monito di Galli

Covid-19. Intervistato da Repubblica, il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli ha lanciato un avvertimento.

Covid-19. Intervistato da Repubblica, il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli ha lanciato un avvertimento.