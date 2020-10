“Incompetente!” Flavio Briatore | nuovo violento attacco alla politica Dopo le critiche arriva una risposta al veleno

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020), contro il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Lo ‘scontro’ è frontale e il post è stato pubblicato di recente proprio sul profilo Instagram del noto imprenditore. Non si basa moltoforma, perchè quel che conta è il contenuto. E il messaggio inviato daal diretto interessato colpisce e affonda. Scopriamo cosa è accaduto.scrive a proposito della gestione della sanità in Campania: “Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensaremia “prostatite ai polmoni “si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispettosoglia ...