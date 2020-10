Inchiesta su Ronaldo, rischia la squalifica: indaga la Procura Federale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Doppia Inchiesta su Cristiano Ronaldo per aver violato l’isolamento insieme a cinque compagni di squadra. Il portoghese rischia la squalifica Dopo le parole di Spadafora su Ronaldo, oggi la Gazzetta dello Sport rivela che è in corso una doppia Inchiesta sul portoghese e sui cinque compagni di squadra che hanno violato l’isolamento. Sia la Procura della Repubblica di Torino, sia la Procura Federale hanno aperto un’indagine. Cosi spiega la Gazzetta dello Sport: “La vicenda che riguarda la contestata partenza di Cristiano Ronaldo e di altri cinque calciatori della Juventus in un regime di isolamento per la positività di due persone vicine alla squadra, vive su una doppia corsia ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020) Doppiasu Cristianoper aver violato l’isolamento insieme a cinque compagni di squadra. Il portogheselaDopo le parole di Spadafora su, oggi la Gazzetta dello Sport rivela che è in corso una doppiasul portoghese e sui cinque compagni di squadra che hanno violato l’isolamento. Sia ladella Repubblica di Torino, sia lahanno aperto un’indagine. Cosi spiega la Gazzetta dello Sport: “La vicenda che riguarda la contestata partenza di Cristianoe di altri cinque calciatori della Juventus in un regime di isolamento per la positività di due persone vicine alla squadra, vive su una doppia corsia ...

JuventusFCFans : Fuga dalla 'bolla', doppia inchiesta su Ronaldo e compagni: ecco cosa rischiano loro e la Juve… - genovesergio76 : Fuga dalla 'bolla', doppia inchiesta su Ronaldo e compagni: ecco cosa rischiano loro e la Juve - PasqualeCannone : RT @Ilarioforjuve: Perché non ci dite cosa rischia il Napoli al completo per aver violato volontariamente l'isolamento fiduciario? Mai vist… - Ilarioforjuve : Perché non ci dite cosa rischia il Napoli al completo per aver violato volontariamente l'isolamento fiduciario? Mai… - amedeoiossa1 : RT @cmdotcom: Fuga dalla 'bolla', doppia inchiesta su #CristianoRonaldo e compagni: ecco cosa rischiano loro e la #Juve -