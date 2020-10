In Sardegna è nato Pistacchio, un cane tutto verde: ecco come è stato possibile (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Sardegna, nel piccolo Comune di Oschiri, si è verificato un rarissimo caso: è nato un cucciolo di Labrador di colore verde. Inizialmente i padroni pensavano che fosse semplicemente sporco d’erba, poi l’incredibile scoperta. Il cucciolo sta bene ed è già diventato una vera star social col nome di Pistacchio. C’è una spiegazione scientifica del rarissimo … L'articolo In Sardegna è nato Pistacchio, un cane tutto verde: ecco come è stato possibile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) In, nel piccolo Comune di Oschiri, si è verificato un rarissimo caso: èun cucciolo di Labrador di colore. Inizialmente i padroni pensavano che fosse semplicemente sporco d’erba, poi l’incredibile scoperta. Il cucciolo sta bene ed è già diventato una vera star social col nome di. C’è una spiegazione scientifica del rarissimo … L'articolo In, unproviene da www.meteoweek.com.

mmanuelmarini : ho appena scoperto che in sardegna per un evento raro é nato un labrador verde di nome pistacchio, é bellissimo - GarauPina : RT @univca: E' nato a Quartu il Museo della Poesia cantata: questa mattina su Buongiorno Regione Sardegna è andato in onda un servizio firm… - univca : E' nato a Quartu il Museo della Poesia cantata: questa mattina su Buongiorno Regione Sardegna è andato in onda un s… - petsblogit : Sardegna, nato cucciolo di Labrador verde: tutta colpa della biliverdina - biforme_ : Ospiti in casa nostra. #AFORAS! A fora sa nato de sa Sardigna. -