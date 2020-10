In residenza ‘Casa tra Noi’ 50 posti per senzatetto positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Dalla prossima settimana saranno attivati, nell’ambito delle procedure regionali di supporto sociale, 50 posti nella residenza “Casa tra noi” per ospitare gli homeless e altri utenti fragili Covid positivi. È la prima iniziativa che nasce nell’ambito del protocollo d’intesa firmato ieri tra IFO-Regina Elena e San Gallicano, il Dipartimento delle politiche Sociali di Roma Capitale e l’Istituto di Medicina Solidale finalizzato a screening e assistenza socio-sanitaria delle persone con fragilita’ come i senza dimora, immigrati, minori stranieri non accompagnati che hanno difficolta’ ad accedere ai percorsi sanitari se positivi e/o se dimessi perche’ non sanno dove proseguire la quarantena. Il protocollo, si legge in una nota, e’ il punto di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Dalla prossima settimana saranno attivati, nell’ambito delle procedure regionali di supporto sociale, 50nella“Casa tra noi” per ospitare gli homeless e altri utenti fragili Covid. È la prima iniziativa che nasce nell’ambito del protocollo d’intesa firmato ieri tra IFO-Regina Elena e San Gallicano, il Dipartimento delle politiche Sociali di Roma Capitale e l’Istituto di Medicina Solidale finalizzato a screening e assistenza socio-sanitaria delle persone con fragilita’ come i senza dimora, immigrati, minori stranieri non accompagnati che hanno difficolta’ ad accedere ai percorsi sanitari see/o se dimessi perche’ non sanno dove proseguire la quarantena. Il protocollo, si legge in una nota, e’ il punto di ...

