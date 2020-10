In Campania 1.261 nuovi casi. De Luca: «Coprifuoco per Halloween, monumento all’imbecillità» – Il video (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)In Campania i nuovi positivi da Coronavirus sono 1.261 su 14.422 tamponi eseguiti ieri. «Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola», ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta su Facebook. Il presidente ha precisato di non aver «chiuso la scuola» e che la decisione di sospendere l’attività didattica in presenza per due settimane è stata «una scelta difficile, non presa a cuor leggero». Il video La notte di Halloween E nel fine settimana di ottobre «chiudiamo tutto alle ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Inpositivi da Coronavirus sono 1.261 su 14.422 tamponi eseguiti ieri. «Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola», ha detto il governatore Vincenzo Dein una diretta su Facebook. Il presidente ha precisato di non aver «chiuso la scuola» e che la decisione di sospendere l’attività didattica in presenza per due settimane è stata «una scelta difficile, non presa a cuor leggero». IlLa notte diE nel fine settimana di ottobre «chiudiamo tutto alle ...

MediasetTgcom24 : Covid, aumentano ancora i nuovi casi in Campania: 1.261 in 24 ore #casicampania - ciropellegrino : Oggi ci sono 1.261 positivi #Covid19 su 14.422 tamponi in #Campania - Agenzia_Ansa : Campania, altri 1.261 positivi. De Luca dice 'no a mezze misure'. Ma Speranza frena: 'Nessun nuovo provvedimento è… - matteociminari : @AgenziaVISTA La colpa e di chi gli piace fare la MOVIDA GIOVANILE cioè stare fuori dai LOCALI SENZA MASCHERINA e s… - matteociminari : La colpa e di chi gli piace fare la MOVIDA GIOVANILE cioè stare fuori dai LOCALI SENZA MASCHERINA e senza DISTANZIA… -