In arrivo nuove misure restrittive per evitare il lockdown: gli scenari (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono che si aprono non sono dei più rosei ma, stando a quanto affermato dal Governo, le nuove regole (più ferree) sono il solo modo per evitare che si torni a una situazione delicata come quella che abbiamo già affrontato a partire dallo scorso mese di marzo. Ed ecco allora che di fronte all’inesorabile aumento dei contagi, potrebbero arrivare misure molto più stringenti. Si parlerebbe addirittura di coprifuoco, un modo per tutelarsi da scenari ben più seri che potrebbero significare un nuovo lockdown. Ma intervenendo a Rainews24, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha per il momento gettato acqua sul fuoco: “In questo momento a me non risulta, ma non significa che non possa essere uno dei punti della discussione tra Ministro, presidente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono che si aprono non sono dei più rosei ma, stando a quanto affermato dal Governo, leregole (più ferree) sono il solo modo perche si torni a una situazione delicata come quella che abbiamo già affrontato a partire dallo scorso mese di marzo. Ed ecco allora che di fronte all’inesorabile aumento dei contagi, potrebbero arrivaremolto più stringenti. Si parlerebbe addirittura di coprifuoco, un modo per tutelarsi daben più seri che potrebbero significare un nuovo. Ma intervenendo a Rainews24, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha per il momento gettato acqua sul fuoco: “In questo momento a me non risulta, ma non significa che non possa essere uno dei punti della discussione tra Ministro, presidente ...

“Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d’intesa con le Regioni”.

Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22 e altre restrizioni

Nuovo Dpcm in arrivo: didattica a distanza per le superiori? Salgono le quotazioni anche della didattica a distanza per le scuole superiori, un’eventualità già presa in considerazione nel precedente ...

