In aereo al fianco di un positivo, Tony Arbolino (negativo al Covid) fermato in Moto 3

Il pilota di Garbagnate Tony Arbolino, che partecipa al mondiale di Moto 3, è stato fermato dalla Federazione perchè finito in quarantena preventiva per il Covid. Arbolino, pilota di Garbagnate Aroblino è l'unico pilota del Mondiale ad essere sempre andato a punti in tutte le gare ed era in lotta per il primato: a fermarlo …

Tony Arbolino non potrà correre ad Aragon per l’appuntamento numero undici del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano è in quarantena in seguito alla positività al coronavirus di una persona che gli se ...

