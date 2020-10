Ima | Adolfo Bottazzo | Yma | ecco lo yogurt varietà annurca nemico del colesterolo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Marco, Vincenzo, Enrico, Bruno, Elisabetta. E poi Domenico, Floriana, Ilaria, Luca. E ancora: Rossella, Dalida, Ugo… Sono alcuni nomi degli studenti della Facoltà di Economia dell’Università degli studi Luigi Vanvitelli impegnati in una complessa e articolata ricerca sul caso aziendale YMA, marchio del settore lattiero-caseario con uno stabilimento di produzione a tecnologia avanzata nel comprensorio industriale di Pignataro Maggiore (in provincia di Caserta). Un modo speciale per aprire la strada al successo di un prodotto che unisce le proprietà nutrizionali delloalle proprietà salutistiche della mela, regina dei prodotti tipici. Diversificazione La scelta nasce dall’intenzione di IMA di reagire alla riduzione dei consumi del latte che si registra da alcuni anni sul mercato italiano. Per ...