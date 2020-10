«Ilicic verrà a Napoli con noi» Gasp: squadra forte con grandi giocatori (Di venerdì 16 ottobre 2020) «Ilicic ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli: per noi questa è una grande notizia». Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa della vigilia di Napoli-Atalanta dà una bella notizia a tutti i tifosi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 ottobre 2020) «ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a: per noi questa è una grande notizia». Gian Pieroerini nel corso della conferenza stampa della vigilia di-Atalanta dà una bella notizia a tutti i tifosi.

