La quarta giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 17 ottobre alle 20:45 con la sfida tra Crotone e Juventus . Pre partita, in diretta dallo stadio 'Ezio Scida' di Crotone Diletta Leotta e ...

Ultime Notizie dalla rete : weekend DAZN Il weekend di DAZN da non perdere Corriere dello Sport.it MotoGP | Mir: “La pressione è su Quartararo”

“Il pilota da battere ad Aragon è Quartararo, perché è lui che è in testa al Mondiale e pure quello che ha tutta la pressione, quello che può perderla. In passato siamo stati veloci con temperature ba ...

TV - Da non perdere nel weekend di DAZN il ritorno della Serie A TIM e Serie BKT: la programmazione e i commentatori

Dopo la pausa per le Nazionali, tornano su DAZN le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT. Sabato 17 ottobre La quarta giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 17 ottobre alle 20:4 ...

