Il vaccino russo anti Covid sarà ceduto al Pakistan (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Russia ci crede ma visto i risultati in termini di contagiati forse non è il miglior vaccino, ha detto qualcuno; ma occorre pur dire che il lancio ufficiale dello stesso avverrà a Gennaio del 2021 e per ora occorre crederci ed evitare fake news: la Russia fornirebbe al Pakistan un vaccino contro il coronavirus se tale necessità dovesse sorgere alla luce delle fiorenti relazioni bilaterali, ha affermato martedì l'ambasciatore Pakistano in Russia Shafqat Ali Khan a margine del forum internazionale Army-2020 ospitato dalla Russia. "Non sono nella posizione di commentare l'acquisto perché stiamo ancora valutando vari vaccini . Ma sappiamo che se ne avremo bisogno, la Russia ci aiuterà", ha detto Khan. Secondo l'ambasciatore, il ...

