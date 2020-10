Il Tribunale Berlino dà ragione a bar e ristoranti: niente stop alle 23 (Di venerdì 16 ottobre 2020) La norma anti-Covid era entrata in vigore da una settimana. Una dozzina di locali avevano fatto ricorso Leggi su lastampa (Di venerdì 16 ottobre 2020) La norma anti-Covid era entrata in vigore da una settimana. Una dozzina di locali avevano fatto ricorso

BERLINO. Il Tribunale amministrativo di Berlino ha annullato il regolamento introdotto nella capitale tedesca una settimana fa circa la chiusura dei bar e dei ristoranti a partire dalle 23 alle 6 come ...

