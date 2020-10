“Il terrorismo l’ha fatto chi ha detto che il virus era morto”: la risposta perfetta di Crisanti (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Dritto e Rovescio ieri nonostante i numeri del bollettino parlino molto chiaro è stato dato largo spazio alla tesi che parlare dell’epidemia di Coronavirus sui media sia una forma di terrorismo psicologico che mette solo ansia alla gente; la testimonial questa volta è stata niente meno che l’espertona Rosita Celentano che ha spiegato: “io vivo in un terrorismo mediatico che peraltro dice tutto e il contrario di tutto, non solo fra un canale e un altro ma anche semplicemente nello stesso canale da una trasmissione all’altra. In questi mesi non ho mai sentito dire con la stessa frequenza con la quale viene ricordato ‘lavarsi le mani’, ‘mettere la mascherina’, ‘ tenere le distanze’, tutto giustissimo, contemporaneamente non si pensa mai alla salute mentale e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Dritto e Rovescio ieri nonostante i numeri del bollettino parlino molto chiaro è stato dato largo spazio alla tesi che parlare dell’epidemia di Coronasui media sia una forma dipsicologico che mette solo ansia alla gente; la testimonial questa volta è stata niente meno che l’espertona Rosita Celentano che ha spiegato: “io vivo in unmediatico che peraltro dice tutto e il contrario di tutto, non solo fra un canale e un altro ma anche semplicemente nello stesso canale da una trasmissione all’altra. In questi mesi non ho mai sentito dire con la stessa frequenza con la quale viene ricordato ‘lavarsi le mani’, ‘mettere la mascherina’, ‘ tenere le distanze’, tutto giustissimo, contemporaneamente non si pensa mai alla salute mentale e ...

myrtamerlino : 'Tutti sbagliano, l'importante è correggere gli errori. Non bisogna fare terrorismo, in questa maniera facciamo chi… - pdnetwork : Una decisione intelligente e opportuna. Perché fomentare la paura attraverso la disinformazione e il sistematico ri… - rulajebreal : 13 terroristi americani sono stati arrestati: volevano rapire e uccidere Gretchen Whitmer, governatrice del Michiga… - neXtquotidiano : #QUANNOCEVOCEVO 'Il terrorismo l'ha fatto chi ha detto che il virus era morto': la risposta perfetta di #Crisanti - Tony94681738 : RT @Vento21927088: Oggi, in tutto il Policlinico di Milano: solo 8 in terapia intensiva Morti zero Chirurgo mio amico dice: far passare pos… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il terrorismo Festival della Diplomazia 2020: multilateralismo e scenari globali nell'era del Covid19, dal 19 al 30 ottobre Fortune Italia