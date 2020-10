Il telescopio che trasforma tutti in fotografi spaziali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una stazione personale per osservare lo spazio, compatta, portatile, automatizzata ed economica. Difficile fare meglio, almeno sulla carta, di Vespera, l’ibrido tra telescopio e macchina fotografica dedicato a curiosi e appassionati della materia. Dopo il lancio dello scorso anno di Stellina, modello per i professionisti dell’astrofotografia con funzionalità e costo differente (4000 dollari), l’ultimo arrivato pesa meno di 5 chilogrammi, si può trasportare in borse e zaini ed è facile da utilizzare grazie all’applicazione collegata, che include un catalogo di 500 elementi celesti da ammirare e immortalare (condividendo, qualora desiderato, le immagini) in relazione alla propria posizione. Per farlo è sufficiente preparare il treppiede e spingere il pulsante che mette in moto il ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una stazione personale per osservare lo spazio, compatta, portatile, automatizzata ed economica. Difficile fare meglio, almeno sulla carta, di Vespera, l’ibrido trae macchinaca dedicato a curiosi e appassionati della materia. Dopo il lancio dello scorso anno di Stellina, modello per i professionisti dell’astroa con funzionalità e costo differente (4000 dollari), l’ultimo arrivato pesa meno di 5 chilogrammi, si può trasportare in borse e zaini ed è facile da utilizzare grazie all’applicazione collegata, che include un catalogo di 500 elementi celesti da ammirare e immortalare (condividendo, qualora desiderato, le immagini) in relazione alla propria posizione. Per farlo è sufficiente preparare il treppiede e spingere il pulsante che mette in moto il ...

