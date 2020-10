Il Team Liquid, eccellenza esports su due continenti: inaugurata la gaming house europea (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Team Liquid è indiscutibilmente una delle organizzazioni esports più seguite e di successo al mondo, presente fin dal 2000 quando i videogiochi competitivi nel mondo occidentale erano ancora a livello embrionale, mentre in Corea del Sud avevano appena iniziato a diventare mainstream. Fondata in Olanda e divenuta famosa nei primi anni principalmente su Starcraft, l’organizzazione si è evoluta nel primo decennio del duemila diventano a tutti gli effetti una multigaming: presente su più titoli competitivi, singoli e di squadra, il corrispettivo di una polisportiva tradizionale. Il Team Liquid al momento conta più di 100 atleti su 18 diversi titoli esports: da Dota2 a League of Legends, da CS:GO al nuovissimo Valorant, da Rocket ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilè indiscutibilmente una delle organizzazionipiù seguite e di successo al mondo, presente fin dal 2000 quando i videogiochi competitivi nel mondo occidentale erano ancora a livello embrionale, mentre in Corea del Sud avevano appena iniziato a diventare mainstream. Fondata in Olanda e divenuta famosa nei primi anni principalmente su Starcraft, l’organizzazione si è evoluta nel primo decennio del duemila diventano a tutti gli effetti una multi: presente su più titoli competitivi, singoli e di squadra, il corrispettivo di una polisportiva tradizionale. Ilal momento conta più di 100 atleti su 18 diversi titoli: da Dota2 a League of Legends, da CS:GO al nuovissimo Valorant, da Rocket ...

