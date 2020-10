Il sottosegretario alla Salute: “Nessuno di noi sta pensando al lockdown” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. LEGGI ANCHE: Covid, le mosse del Governo: coprifuoco e didattica a distanza Mariastella Gelmini positiva al Covid: “Virus subdolo e pericoloso” Scuole chiuse in Campania, Azzolina «da De Luca decisione gravissima» “In questo momento nessuno di noi sta pensando al lockdown del paese, dobbiamo fare in modo … L'articolo Il sottosegretario alla Salute: “Nessuno di noi sta pensando al lockdown” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le dichiarazioni delSandra Zampa. LEGGI ANCHE: Covid, le mosse del Governo: coprifuoco e didattica a distanza Mariastella Gelmini positiva al Covid: “Virus subdolo e pericoloso” Scuole chiuse in Campania, Azzolina «da De Luca decisione gravissima» “In questo momento nessuno di noi staal lockdown del paese, dobbiamo fare in modo … L'articolo Il: “Nessuno di noi staal lockdown” proviene da www.meteoweek.com.

