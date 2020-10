Il Segreto anticipazioni | RAIMUNDO | rapito da EULALIA | riesce a fuggire ma…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Non durerà a lungo il sequestro diUlloa (Ramon Ibarra). Nelle prossime puntate italiane de Il, il marito di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) riuscirà adal luogo in cui Campuzano (Pablo Rivera), lo scagnozzo diCastro (Charo Zapardiel), l’ha segregato e, da quel momento in poi, gli eventi della telenovela precipiteranno inesorabilmente…Leggi anche: Beautiful: JACQUELINE MACINNES WOOD incinta di nuovo (ma non nella soap)Il, news: gli incendi di Puente Viejo Se si dà uno sguardo allesi scopre che tutto avrà inizio quando Campuzano scoprirà il luogo esatto dovesta cercando la sua amata Francisca. Seguendo gli ordini di, il brutto ...