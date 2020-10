“Il processo ai Chicago 7”: su Netflix il legal drama di Aaron Sorkin è da non perdere (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo l’uscita nei cinema il 30 settembre, Il processo ai Chicago 7 – ultimo film di Aaron Sorkin – è disponibile su Netflix. Un lavoro che ci ricorda la predilezione di Sorkin, qui sceneggiatore e regista, per i corridoi del potere e dei tribunali. Già dimostrata nella sua famosa e apprezzatissima serie The West Wing e nel legal drama del 1992 Codice d’onore. Ma questa è una storia vera: il film è infatti basato sul processo del 1969 di un gruppo di sette (prima otto) attivisti, accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa. A interpretarli un cast corale di star, da Eddie Redmayne a Sacha Baron Cohen, da Joseph Gordon-Levitt a una breve ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo l’uscita nei cinema il 30 settembre, Ilai7 – ultimo film di– è disponibile su. Un lavoro che ci ricorda la predilezione di, qui sceneggiatore e regista, per i corridoi del potere e dei tribunali. Già dimostrata nella sua famosa e apprezzatissima serie The West Wing e neldel 1992 Codice d’onore. Ma questa è una storia vera: il film è infatti basato suldel 1969 di un gruppo di sette (prima otto) attivisti, accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa. A interpretarli un cast corale di star, da Eddie Redmayne a Sacha Baron Cohen, da Joseph Gordon-Levitt a una breve ...

