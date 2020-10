Il Petronio di Pozzuoli adotta il Rione Terra e vince la medaglia d’oro nazionale del Ministero dell’Ustruzione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Ipseoadilad’oro per il progetto dell’”Archiviodei monumentiti delle scuole italiane”. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con ildell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e deldei Beni e delle attività culturali. “Abbiamo risposto con entusiasmo all’invito dei promotori del concorsoperché riteniamo che un istituto che guarda al turismo come occasione di sviluppo deve insegnare ai propri alunni la conoscenza del territorio – spiega il professor Filippo Monaco, Dirigente Scolastico dell’Ipseoa ...