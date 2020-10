Il passo indietro di De Luca: permesse le lezioni in presenza per le scuole dell’infanzia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Il 15 ottobre l’ordinanza firmata da Vincenzo De Luca aveva aperto un nuovo terreno di scontro tra governo e regioni. Dopo che i contagi in Campania avevano superato quota mille, arrivando a 1.127, il presidente della regione aveva scelto di chiudere le scuole fino al 30 ottobre e ripristinare la didattica a distanza. Una scelta che era stata criticata prima di tutto alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna». Critiche poi riprese anche da Giuseppe Conte: «Chiudere così, in blocco, la scuola non è la migliore soluzione». In Campania 1.261 nuovi casi. De Luca: «Coprifuoco per Halloween, monumento all’imbecillità» – ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Il 15 ottobre l’ordinanza firmata da Vincenzo Deaveva aperto un nuovo terreno di scontro tra governo e regioni. Dopo che i contagi in Campania avevano superato quota mille, arrivando a 1.127, il presidente della regione aveva scelto di chiudere lefino al 30 ottobre e ripristinare la didattica a distanza. Una scelta che era stata criticata prima di tutto alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna». Critiche poi riprese anche da Giuseppe Conte: «Chiudere così, in blocco, la scuola non è la migliore soluzione». In Campania 1.261 nuovi casi. De: «Coprifuoco per Halloween, monumento all’imbecillità» – ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Dpcm, tutte le regioni. Impr… - manu_etoile : RT @riktroiani: A partire da domani i bambini da 0 a 6 anni in #Campania potranno tornare a scuola. Parziale passo indietro del Governatore… - krudesky : RT @Virus1979C: Il passo indietro di De Luca: permesse le lezioni in presenza per le scuole dell’infanzia - VitulloDv : RT @ElioLannutti: #Leonardo: Pesco-Lannutti (M5s), #Profumo faccia passo indietro (ANSA).ROMA,16 OTT- 'Dopo la condanna in primo grado per… - Caffe_Graziella : RT @Virus1979C: Il passo indietro di De Luca: permesse le lezioni in presenza per le scuole dell’infanzia -