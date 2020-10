Il Paradiso delle signore trama 19 ottobre: Marta rifiuta un’importante proposta di lavoro (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre andrà in onda un nuovo episodio del Paradiso delle signore. In tale puntata vedremo quale sarà la notizia ricevuta da Marta. Si tratta di una proposta di lavoro a New York, che la donna, però, sembrerà di voler declinare. In caffetteria, invece, si respirerà, finalmente, un clima molto più disteso. Gli affari cominceranno ad andare meglio e il merito sarà soprattutto di Laura. Per tale motivo, la giovane avanzerà una proposta a Marcello e Salvatore. trama 19 ottobre: la proposta di lavoro per Marta Nel corso della puntata del 19 ottobre del Paradiso ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lunedì 19andrà in onda un nuovo episodio del. In tale puntata vedremo quale sarà la notizia ricevuta da. Si tratta di unadia New York, che la donna, però, sembrerà di voler declinare. In caffetteria, invece, si respirerà, finalmente, un clima molto più disteso. Gli affari cominceranno ad andare meglio e il merito sarà soprattutto di Laura. Per tale motivo, la giovane avanzerà unaa Marcello e Salvatore.19: ladiperNel corso della puntata del 19del...

