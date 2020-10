IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 19 ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 19 ottobre 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni 17 ottobre: la morte di Alfredo, la rivelazione di FelipeMarta Guarnieri (Gloria Radulescu), che ormai non ci sperava più, ha invece ricevuto una proposta di lavoro dall’agenzia pubblicitaria americana Sterling & Cooper, ma non vuole accettare l’offerta nonostante il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e la zia Adelaide (Vanessa Gravina) le chiedano di ripensarci. Alla fine, sarà Vittorio a prendere una decisione… Silvia (Marta Richeldi) usa il pretesto dell’imminente visita della zia Ernesta (Pia Engleberth) per chiedere a Luciano (Giorgio Lupano) di restare ancora un ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 16 ottobre 2020)puntata de Il5 di lunedì 19:Leggi anche: UNA VITA,17: la morte di Alfredo, la rivelazione di FelipeMarta Guarnieri (Gloria Radulescu), che ormai non ci sperava più, ha invece ricevuto una proposta di lavoro dall’agenzia pubblicitaria americana Sterling & Cooper, ma non vuole accettare l’offerta nonostante il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e la zia Adelaide (Vanessa Gravina) le chiedano di ripensarci. Alla fine, sarà Vittorio a prendere una decisione… Silvia (Marta Richeldi) usa il pretesto dell’imminente visita della zia Ernesta (Pia Engleberth) per chiedere a Luciano (Giorgio Lupano) di restare ancora un ...

