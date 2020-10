Il nuovo coronavirus suino che potrebbe replicarsi nelle cellule umane (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - Si chiama SADS-CoV, o coronavirus della sindrome da diarrea acuta dei suini ed è un virus della stessa famiglia di SARS-CoV-2 che ha allarmato l'industria suina e potrebbe avere il potenziale per diffondersi anche agli esseri umani. L'inquietante ipotesi arriva da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto dagli esperti dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, che hanno testato diversi tipi di cellule infettandole con una forma sintetica di SADS-CoV per capire quanto alto potesse essere il rischio di contaminazione tra specie. “SADS-CoV, come l'agente patogeno che ha provocato la pandemia da Covid-19, sembra aver compiuto il salto inter specie dai pipistrelli – spiega Ralph Baric, epidemiologo presso l'Università della Carolina ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - Si chiama SADS-CoV, odella sindrome da diarrea acuta dei suini ed è un virus della stessa famiglia di SARS-CoV-2 che ha allarmato l'industria suina eavere il potenziale per diffondersi anche agli esseri umani. L'inquietante ipotesi arriva da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto dagli esperti dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, che hanno testato diversi tipi diinfettandole con una forma sintetica di SADS-CoV per capire quanto alto potesse essere il rischio di contaminazione tra specie. “SADS-CoV, come l'agente patogeno che ha provocato la pandemia da Covid-19, sembra aver compiuto il salto inter specie dai pipistrelli – spiega Ralph Baric, epidemiologo presso l'Università della Carolina ...

Roma, 16 ott. (askanews) - Ieri la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina aveva tuonato definendola una decisione "gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna" ed anche oggi non si fermano le p ...

Coronavirus: 4 nuovi casi a Polistena, erano già in isolamento fiduciario

Coronavirus: 4 nuovi casi a Polistena, erano già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione in attesa del tampone che poi ha dato purtroppo esito positivo. Pertanto tutti i soggetti coinvol ...

