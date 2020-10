Il Giro D’Italia-2020: Diego Ulissi vince la 13 tappa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi 16 Ottobre si è corsa la 13 tappa del Giro D’Italia-2020, che ha percorso il tragitto da Cervia a Monselice per 192 chilometri. Il vincitore della tappa è stato Diego Ulissi, mentre João Almeida ha aumentato il vantaggio. Leggi anche: Il-Giro-d’Italia-2020: Jhonatan Narvaez vince la 12 tappa Il Giro D’Italia-2020: la 13 tappa Il corridore italiano Diego Ulissi ha conquistato l’ottava tappa del Giro d’Italia in carriera vincendo la 13esima tappa di venerdì, una corsa di 192 km tra Cervia e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi 16 Ottobre si è corsa la 13delD’Italia-, che ha percorso il tragitto da Cervia a Monselice per 192 chilometri. Il vincitore dellaè stato, mentre João Almeida ha aumentato il vantaggio. Leggi anche: Il--d’Italia-: Jhonatan Narvaezla 12IlD’Italia-: la 13Il corridore italianoha conquistato l’ottavadeld’Italia in carrierando la 13esimadi venerdì, una corsa di 192 km tra Cervia e ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - Ciclonews_biz : Ulissi vince la 13a tappa del Giro d'Italia 2020 - - ssr57 : RT @giroditalia: ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi, attac… -