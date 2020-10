Il decreto non prevede l'orario di riapertura, così il barista riapre dopo un quarto d'ora (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sull'ultimo dpcm il governo prevedeva la chiusura dei locali alle 24. Ma non ha poi scritto a che ora gli stessi locali possono riaprire. così un esercente di Catanzaro Lido ha deciso subito di prendere alla lettera il nuovo decreto. Ha chiuso alle 24 e poi ha riaperto dopo 15 minuti. "L'orario di riapertura non c'è", ha spiegato il titolare del bar alle forze dell'ordine che puntuali si sono presentate intimandogli di chiudere il suo bar. così, non potendo i controllori eccepire nulla, l'uomo ha continuato la sua attività tutta la notte. e così continuerà finché il decreto non verrà riscritto come si deve.. Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sull'ultimo dpcm il governova la chiusura dei locali alle 24. Ma non ha poi scritto a che ora gli stessi locali possono riaprire.; un esercente di Catanzaro Lido ha deciso subito di prendere alla lettera il nuovo. Ha chiuso alle 24 e poi ha riaperto15 minuti. "L'dinon c'è", ha spiegato il titolare del bar alle forze dell'ordine che puntuali si sono presentate intimandogli di chiudere il suo bar.;, non potendo i controllori eccepire nulla, l'uomo ha continuato la sua attività tutta la notte. e; continuerà finché ilnon verrà riscritto come si deve..

E ha spiegato le sue motivazioni al Tg2 in serata: "Fare il presidente del Senato non è mettere una medaglietta. E' difendere le prerogative costituzionali". E ha spiegato eloquentemente che cosa vuol ...

Nel decreto sono contenute tutte le indicazioni riguardanti le ... una bicicletta o di un altro mezzo per la mobilità sostenibile. L’importo dello stesso non può superare l’ammontare di euro 500.

