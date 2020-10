Il Covid colpisce Federica Pellegrini e Valentino Rossi: dal mal di gola alla febbre, le loro parole (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Covid continua a colpire i campioni dello sport. Positivi Federica Pellegrini e Valentino Rossi. «Ho appena ricevuto una brutta notizia», ha spiegato la campionessa di nuoto. «Durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori. Tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola. Non sono più andata in piscina», ha detto in un video postato su Instagram. «Ho fatto il tampone e l’esito è stato positivo. Sono positiva al Covid». Federica Pellegrini a Valentino Rossi con il Covid Lo stesso per Valentino Rossi. Anche lui l’ha annunciato su Instagram. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilcontinua a colpire i campioni dello sport. Positivi. «Ho appena ricevuto una brutta notizia», ha spiegato la campionessa di nuoto. «Durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori. Tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di. Non sono più andata in piscina», ha detto in un video postato su Instagram. «Ho fatto il tampone e l’esito è stato positivo. Sono positiva al».con ilLo stesso per. Anche lui l’ha annunciato su Instagram. ...

RaiNews : La pandemia colpisce le stelle dello sport #Pellegrini #ValentinoRossi - Eurosport_IT : AHI VALENTINO! Il Covid-19 colpisce anche il Dottore, che dovrà saltare la prossima gara in calendario...?? ??… - fattoquotidiano : COVID, PARLA IL PIU' GIOVANE IN TERAPIA INTENSIVA “Il virus colpisce veramente e può fare davvero male' [GUARDA IL… - SecolodItalia1 : Il Covid colpisce Federica Pellegrini e Valentino Rossi: dal mal di gola alla febbre, le loro parole… - reginafiordelis : Agorà perché si risente il fidanza?noi li ricordiamo gli assembramenti in Calabria per festeggiare l'unico eletto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce Il Covid colpisce l'ACB: un positivo e 13 giocatori in quarantena Ticinonline Iss: "Rt a 1,17, epidemia è nella fase acuta"

ROMA - Non si placa l'epidemia da Covid in Italia. L'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme nel suo monitoraggio settimanale e invita ad applicare misure restrittive nelle aree più colpite. I ...

Coronavirus 'Epidemia in fase acuta. Il virus circola in tutto il Paese'

Lombardia la più colpita. A Milano RT sopra 2 ... Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute. "Aumentano i casi di Covid-19 nel nostro Paese questa volta sensibilimente rispetto ...

ROMA - Non si placa l'epidemia da Covid in Italia. L'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme nel suo monitoraggio settimanale e invita ad applicare misure restrittive nelle aree più colpite. I ...Lombardia la più colpita. A Milano RT sopra 2 ... Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute. "Aumentano i casi di Covid-19 nel nostro Paese questa volta sensibilimente rispetto ...