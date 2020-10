Il coronavirus blocca nuovamente la Formula 1 | cancellato il Gp del Vietnam

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sarebbe dovuto essere un anno storico per la1, con la prima gara disputata in: quello del 2020 sarà sicuramente un campionato indimenticabile, a causa dei tantissimi cambiamenti dovuti al, ma non sarà di certo ricordato per il primo storico Gp di F1 del, perchè la gara è stata ufficialmente cancellata. La decisione è stata presa nelle ultime ore a causa della pandemia di: “dopo numerose discussioni tra la Federation Internationale de l’Automobile (FIA), laOne World Championship Ltd, l’Hanoi People’s Committee e laese Motorsports Association (VMA), laGrand Prix Corporation (VGPC) si rammarica di annunciare che il ...

Oltre al blocco delle visite nelle Rsa, si punta a una maggiore differenziazione dell'orario scolastico, a rivedere il livello di pubblico ammesso nei palazzetti, e per l'università, l'ipotesi su cui ...Non voglio dire “incredibile”, perché il Covid-19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che ... Ci ha colpito un tir in pieno viso, reagiamo come un blocco unico, quanto successo deve servire come ...