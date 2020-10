“Il complotto contro l’America” | la recensione – Gli Stati Uniti alleati di Hitler

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 16 ottobre 2020) di Stefano Di Maria ILL’AMERICA (Titolo originale THE PLOT AGAINST AMERICA) è una di quelle serie da guardare comodamente seduti in poltrona, senza aspettarsi grossi colpi di scena né forte tensione. Se cercate l’azione siete nel posto sbagliato. Chi, invece, è ben disposto a calarsi nelle atmosfere degli anni Quaranta in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo “Ill’America”, la– Glidiproviene da Il Notiziario.