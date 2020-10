Il caso del Consolato indiano di Milano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Provvederemo ad acquisire maggiori elementi attraverso un passo formale su questa Ambasciata d’India, al fine di valutare gli esatti contorni della vicenda”. Un caso che “desta preoccupazione e che stiamo già seguendo con la dovuta attenzione”. Il ministero degli Esteri , come citato nell’articolo di Andrea Gianni sul Giorno, si è mosso sulla vicenda della dipendente del Consolato generale indiano a Milano finita nel mirino per aver chiesto il congedo straordinario Covid per gravi motivi familiari e per essersi iscritta alla Cisl “senza aver ottenuto l’autorizzazione” del datore di lavoro. La donna, italiana, nel frattempo ha rinunciato all’impiego: ha scelto di rassegnare le dimissioni per giusta causa indicando nelle motivazioni ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Provvederemo ad acquisire maggiori elementi attraverso un passo formale su questa Ambasciata d’India, al fine di valutare gli esatti contorni della vicenda”. Unche “desta preoccupazione e che stiamo già seguendo con la dovuta attenzione”. Il ministero degli Esteri , come citato nell’articolo di Andrea Gianni sul Giorno, si è mosso sulla vicenda della dipendente delgeneralefinita nel mirino per aver chiesto il congedo straordinario Covid per gravi motivi familiari e per essersi iscritta alla Cisl “senza aver ottenuto l’autorizzazione” del datore di lavoro. La donna, italiana, nel frattempo ha rinunciato all’impiego: ha scelto di rassegnare le dimissioni per giusta causa indicando nelle motivazioni ...

Capezzone : La notizia tristissima della morte di #JoleSantelli richiama chi crede alla preghiera e a un mistero profondo, e ch… - AMorelliMilano : L’avvocato del popolo sta preparando sorprese per gli italiani. Nuovo #lockdown? Forse sì, forse no... In ogni caso… - Mov5Stelle : Con il #DecretoAgosto le imprese del settore turistico e termale potranno accedere a un credito di imposta del 65%,… - SorryNs : RT @Acidelius: In Australia, dei giornalisti stanno accusando direttamente gli uomini di Davos di aver utilizzato la pandemia per accelerar… - TommyBrain : Pennetta:Covid19: il caso del video di TG Leonardo -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Il caso del tredicenne che ha ucciso a calci un gattino e resterà impunito AGI - Agenzia Italia Sarah Jane Morris, due serate sul palco del Blue Note

Tra oggi e domani quattro concerti con la cantante britannica, legatissima all’Italia e habitué del jazz club di via Borsieri ...

Contagi nella Rsa di Alberobello La procura apre un’inchiesta

La Procura di Bari ha aperto una indagine conoscitiva, senza indagati né ipotesi di reato, sui contagi nella casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, dove nei giorni scorsi sono stati accertati 7 ...

Tra oggi e domani quattro concerti con la cantante britannica, legatissima all’Italia e habitué del jazz club di via Borsieri ...La Procura di Bari ha aperto una indagine conoscitiva, senza indagati né ipotesi di reato, sui contagi nella casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, dove nei giorni scorsi sono stati accertati 7 ...